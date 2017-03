Griezmann Rumit, Man United Kini Bidik Penyerang AS Monaco (Lagi)

MANCHESTER - Raksasa Inggris, Manchester United, kini tidak lagi fokus untuk menggaet penyerang Atletico Madrid, Antoine Griezmann. Setan Merah kini disebut-sebut mulai mengarahkan pandangan ke striker belia AS Monaco, Kylian Mbappe.

Griezmann sendiri sudah lama disebut masuk radar Man United, yang ingin kembali mendatangkan satu pemain kelas dunia. Bintang Timnas Prancis itu pun dikabarkan sudah mencapai kesepakatan personal dengan Setan Merah pada awal 2017.

Namun, rumitnya negosiasi antara Atleti dan Man United membuat proses transfer tak berjalan mulus. Dan meski manajer Setan Merah, Jose Mourinho diyakini masih tertarik pada Griezmann, laporan dari The Independent menyebut bahwa The Special One kini mulai melirik opsi lain.

Atleti diyakini menolak untuk menjual salah satu pemain bintang mereka, mengingat tim akan pindah ke stadion anyar musim depan. Selain itu, ada situasi sulit mengenai klausul pemain berusia 25 tahun itu, yang membuat Mourinho ragu transfer ini bisa diselesaikan dengan cepat.

Hal ini membuat manajer Portugal melirik opsi lain, yakni Mbappe. Penyerang yang baru berusia 18 tahun itu memang menunjukkan performa apik bersama Monaco musim ini. Menjalin partnership yang oke dengan Radamel Falcao, Mbappe sudah mencetak 15 gol untuk Monaco di musim ini dari semua kompetisi.

Jika akuisisi Mbappe ini benar terwujud pada musim panas mendatang, maka Man United sekali lagi dipastikan membajak 'permata' Monaco.

Sebelumnya, tepatnya pada musim panas 2015, Setan Merah juga mendatangkan Anthony Martial dari Monaco dengan harga yang tak murah untuk seorang teenager, yakni 36 juta pounds. Kala itu Man United masih dibesut Louis van Gaal.