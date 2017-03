Gagal Eksekusi Penalti, Kim Kurniawan Banjir Dukungan dari Bobotoh

BANDUNG - Gelandang Persib Bandung Kim Kurniawan dipastikan jadi pemain yang paling kecewa usai timnya dikalahkan Pusamania Borneo FC (PBFC) 3-5 dalam drama adu penalti di semifinal leg kedua Piala Presiden 2017.

Hal itu karena Kim gagal menjalankan tugas sebagai salah seorang algojo penalti. Bola hasil sepakannya melambung di atas gawang PBFC.

Meski gagal mencetak gol yang berujung gagalnya Persib melaju ke final Piala Presiden, Kim mendapat banyak dukungan. Pelatih Djadjang Nurdjaman pasang badan. Ia menyebut kekalahan itu adalah tanggung jawab dirinya sebagai pelatih.

Pria yang akrab disapa Djanur itu juga memandang kegagalan Kim mengeksekusi penalti sebagai sebuah hal wajar. Sebab pemain kelas dunia pun pasti pernah mengalaminya.

Tidak hanya sang pelatih, Bobotoh memberikan dukungan bagi Kim. Sesaat setelah adu penalti tuntas digelar, Bobotoh di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, berkali-kali meneriakkan nama Kim Kurniawan dengan kompak.

Itu sebagai bentuk dukungan moril bagi Kim. Mereka tidak menyalahkan Kim atas kegagalan tersebut. Dukungan Bobotoh untuk Kim pun berlanjut.

Penelusuran Okezone di akun Instagram Kim yaitu @kimkurniawan, pria keturunan Jerman itu kebanjiran dukungan. Kim tetap dicintai oleh Bobotoh.

Padahal, di awal bergabung dengan Persib, Kim sempat menjadi bulan-bulanan Bobotoh. Penampilannya yang kurang memuaskan sering dicaci maki yang dialamatkan ke akun Instagram Kim.

Tapi, kini semuanya sudah berbeda. Kim sudah menjadi idola Bobotoh. Kegagalannya dalam mengeksekusi penalti juga tidak membuat kecintaan Bobotoh padanya menjadi luntur.

Hal itu bisa terlihat dalam postingan foto Kim di akun Instagramnya. Kim sendiri terakhir kali mengunggah foto dirinya pada Minggu (5/3/2017) sebelum laga melawan PBFC.

"Balas di Bandung!" begitu keterangan foto dalam postingan Kim.

Meski sudah lebih dari 24 diposting, foto itu dibanjiri komentar Bobotoh hingga kini. Hingga Senin (6/3/2017) tengah malam, foto itu sudah disukai lebih dari 35 ribu orang dan dikomentari lebih dari 12 ribu kali.

Mayoritas komentar Bobotoh pun positif. Mereka memberikan semangat pada Kim agar tidak meratapi kegagalannya. Berikut ini beberapa dukungan Bobotoh dalam kolom komentar postingan terakhir Kim:

1. @sheila_0331: Jangan dengarkan omongan ngawur mereka @kimkurniawan tetep semangat emangnya bisa mereka yang nge'judge ke Kim nendang bola sempurna posisi lagi tegang2nya.. Jadi tetep semangat kami selalu mendukungmu

2. @ekonugroho: COME ON KIM WAKE UP!!! JANGAN LARUT DALAM KESEDIHAN!!! WE ARE STILL BEHIND YOU!! @kimkurniawan bobotoh tidak menyalahkan pemain karna sekelas pemain bintang pun Messi dan Ronaldo pernah gagal mengeksekusi penalti. WAKE UP BROTHER!!! BOBOTOH SUPPORT KAMU!!!

3. @anandarifat: You're the best Kim semangat!!!

4. @sal_amir4: Move on dari kegagalan, bangkit dari keterpurukan, tetap bangga

5. @muhammad_fachrizal1: Tetap semangat Kim, kamu sudah memberikan yang terbaik

Sementara selain berkomentar di foto postingan terakhir Kim, Bobotoh juga banyak yang memberikan komentar di foto-foto postingan Kim sebelumnya. Mayoritas berisi komentar baru seusai laga kontra PBFC. Mereka memberikan dukungan untuk pemilik nomor punggung 23 itu.