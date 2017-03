Juan Mata Segera Perpanjang Masa Bakti Bersama Man United

MANCHESTER - Gelandang kreatif Manchester United, Juan Mata, dikabarkan akan segera memperpanjang kontraknya bersama Setan Merah.

Masa depan Mata di Old Trafford sempat diragukan pada awal musim ini menyusul kedatangan Jose Mourinho di kursi manajerial. Sebab, The Special One lah yang melepas Mata ke Man United ketika ia masih melatih Chelsea.

Saat itu, Chelsea melepas gelandang internasional Spanyol tersebut dengan harga 37,1 juta poundsm tepatnya di jendela transfer Januari 2014. Sejauh ini, Mata sudah mencatatkan 144 penampilan bersama Setan Merah.

Musim ini, gelandang berusia 28 tahun tersebut mencatatkan 36 penampilan di semua kompetisi. Jumlah penampilan ini membuktikan bahwa Mata ternyata menjadi bagian penting dalam skuad Mourinho.

Kontrak Mata sendiri di Old Trafford akan berakhir pada 2018 mendatang. Belum lama ini, tepatnya setelah mengantarkan Man United menjadi juara Piala Liga Inggris, eks pemain Valencia itu pun mengungkapkan hasratnya bertahan lebih lama di Man United.

"Kontrak saya tersisa hingga 2018 dan saya ingin bertahan lebih lama dari itu. Saya senang di sini dan sejak saya datang, kami telah memenangkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga. Musim ini pun kami memiliki kesempatan lain untuk memenangkan trofi," ucap Mata kala itu.

Daily Star kemudian memperkuat pernyataan tersebut dan mengklaim Mata akan segera memperpanjang kontraknya. Mata dipercaya akan menambah masa pengabdiannya satu tahun ketika kontraknya saat ini masih menyisakan 16 bulan.