Soccer of The Week: Insiden Mengerikan Hampir Renggut Nyawa Fernando Torres

INSIDEN mengerikan dialami Fernando Torres kala membela Atletico Madrid di laga kontra Deportivo La Coruna pada Jumat 3 Maret 2017 dini hari WIB. Mantan pemain Liverpool itu terjatuh usai beradu kepala dengan pemain La Coruna, Alex Bergantinos.

Kejadian tersebut sempat menghentikan pertandingan selama beberapa menit. Bahkan tidak sedikit pemain yang ketakutan. Pelatih Atletico, Diego Simeone, sampai terperanjat dari kursi kepelatihannya. Usai pertandingan, Simeone mengaku mendengar suara retakan kepala Torres.

Setelah kepalanya terbentur, Torres langsung tidak sadarkan diri. Sejumlah pemain Atletico dan La Coruna terlihat berteriak-teriak memanggil tim medis. Tidak lama kemudian, pemain berusia 32 tahun itu langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani serangkaian penanganan medis.

Melalui akun Twitter resminya, Atletico menjelaskan bahwa kondisi Torres telah membaik pasca-mendapat penanganan medis. Hal unik terjadi seusai Torres sadar. Alih-alih beristirahat, sang pemain justru menyampaikan pesan melalui Twitter resminya.

Dalam pesan tersebut, Torres menyampaikan terima kasih atas dukungan dan doa yang ditujukan kepadanya. Namun kini semua itu telah berlalu. Mantan pemain Liverpool itu telah keluar dari rumah sakit, tetapi Torres masih belum dapat merumput bersama Los Rojiblancos –julukan Atletico.

AMAZING: Fernando @Torres is discharged from hospital in Madrid. 😇👏 (🎥 @adriancandal )pic.twitter.com/CXUGrbXx9w