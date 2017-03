Dua Mantan Pemain Arema Adu Jotos di Liga Super Malaysia

Terjadi baku hantam di pertandingan lanjutan Liga Super Malaysia yang melibatkan dua mantan pemain asing yang pernah bermain di Indonesia, yaitu Safee Sali dan Kiko Insa. Semoga tidak ada kejadian serupa terjadi kembali di Liga Indonesia, untuk kemajuan sepakbola tanah air kita🇮🇩⚽

