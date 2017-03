Bersama Real Madrid, CR7 Cetak 25 Gol Secara Konsisten!

MADRID - Pencapaian sensasional terus ditorehkan megabintang Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Winger berusia 32 tahun itu baru saja mencetak gol ke-25 bagi Los Blancos –julukan Madrid– usai bermain imbang 3-3 melawan Las Palmas dalam lanjutan Liga Spanyol 2016-2017 di Santiago Bernabeu, Kamis (2/3/2017) dini hari WIB.

Pada laga tersebut, Ronaldo menjadi penyelamat Madrid dari kekalahan. Pasalnya, Madrid sempat tertinggal 1-3, namun CR7 –julukan Ronaldo– mencetak dua gol penyama kedudukan di menit 86 dan 89 sebelum pluit panjang dibunyikan.

Dua gol itu makin memantapkan catatan golnya bersama Madrid. Ronaldo telah membukukan 25 gol secara konsisten di Liga Spanyol sejak kepindahannya dari Manchester United.

25 - Cristiano Ronaldo has scored +25 goals in each of his eight seasons for Real Madrid (all competitions). Infallible. pic.twitter.com/XXGXWJfQ9Q