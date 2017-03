Luis Enrique Mundur dari Barcelona, Lopetegui: Ia Salah Satu Pelatih Kelas Dunia!

MADRID – Pelatih Timnas Spanyol, Julen Lopetegui, menyebut Luis Enrique sebagai salah satu juru taktik terbaik dunia. Pencapaian yang diraih Lucho –sapaan akrab Enrique– selama hampir tiga musim menangani Barcelona adalah buktinya.,

Enrique memutuskan mundur dari Barcelona pada akhir musim 2016-2017. Hal itu berarti, Enrique akan menghabiskan tiga musim bersama Blaugrana –julukan Barcelona.

Pelatih berusia 46 tahun ditunjuk Barcelona sebagai pelatih menggantikan Gerardo Tata Martino pada musim panas 2014. Sejak itu hingga kini, Enrique memberikan delapan trofi di semua ajang yang telah diikuti bareng Barcelona.

Lucho membawa Barcelona menjuarai Liga Spanyol dalam dua musim terakhir (2014-2015 dan 2015-2016), setelah di musim 2013-2014 gelar juara direbut Atletico Madrid. Pada musim ini, Barcelona juga berpeluang mempertahankan gelar. Hingga pekan 25, Barcelona berada di puncak klasemen dengan poin 57, unggul satu angka dari Madrid di posisi dua.

Trofi prestisius lain yang diberikan Enrique untuk Barcelona ialah Liga Champions. Bertemu Juventus di final Liga Champions 2014-2015, Barcelona menang 3-1. Namun, peluang Lucho membawa Barcelona berjaya di Liga Champions 2016-2017 terhitung tipis, setelah kalah 0-4 di leg I 16 besar Liga Champions kontra Paris Saint-Germain (PSG).

“Sesuatu yang bisa dibanggakan dari Enrique adalah jumlah gelar yang bisa dimenanginya bersama Barcelona. Ia menunjukkan diri sebagai pelatih kelas dunia,” kata Lopetegui mengutip dari Four Four Two, Kamis (2/3/2017).