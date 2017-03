Luis Enrique Cabut dari Barcelona, Pelatih Timnas Spanyol: Saya Paham Alasan Ia Mundur

MADRID – Pelatih Timnas Spanyol, Julen Lopetegui, memahami alasan Luis Enrique mundur dari Barcelona di akhir musim 2016-2017. Lopetegui menilai paham dengan tuntutan besar yang diberikan Barcelona kepada Enrique dan akhirnya mantan juru taktik Celta Vigo itu memilih mundur.

Lucho –sapaan akrab Enrique– dipilih sebagai pelatih Barcelona pada musim panas 2014. Dalam periode 2014-2017, Lucho –sapaan akrab Enrique– berhasil memberikan delapan gelar bagi Blaugrana –julukan Barcelona.

Namun, gelar yang diraih tidak didapatkan dengan mudah. Di awal-awal kepelatihannya bersama Barcelona, muncul riak-riak kecil di tubuh tim. Pemain-pemain senior macam Lionel Messi dan Xavi Hernandez ditengarai tak percaya dengan kualitas melatih Enrique.

Akan tetapi, Enrique yang sempat membela Barcelona sewaktu aktif sebagai pemain mencoba bijak. Ia mengalah demi kebaikan tim dan hasilnya luar biasa, Barcelona meraih treble winner di musim 2014-2015!

Meski demikian, keberhasilannya membawa Barcelona bertahan di jajaran atas Liga Spanyol tak membuat manajemen selalu mendukungnya. Tak tahan terus mendapat tekanan, Enrique merasa lelah dan mengundurkan diri dari tim adalah pilihan bijak baginya.

“Saya mengerti keputusan yang telah dibuatnya. Hal normal ketika Enrique mengaku lelah. Saya berbicara banyak dengannya dan mengerti kenapa ia akhirnya mundur. Hal itu adalah keputusan pribadi dan saya berharap yang terbaik untuknya,” kata Lopetegui mengutip dari Four Four Two, Kamis (2/3/2017).