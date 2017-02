Arsene Wenger Besut Real Madrid Musim Depan?

MADRID - Arsene Wenger kabarnya tertarik untuk membesut Real Madrid jika ia harus benar-benar pergi dari Arsenal di musim panas mendatang.

Board Arsenal kabarnya sudah menawarkan kontrak baru berdurasi dua tahun untuk Wenger. Namun, The Professor hingga detik ini belum membubuhkan tanda tangannya. Wenger mungkin akan pergi di akhir musim ini, apalagi tekanan dari suporter kian gencar seiring selalu gagalnya The Gunners menjuarai Liga Primer Inggris.

Wenger sendiri sudah mengonfirmasi kalau dirinya akan terus melatih musim depan dan tidak akan pensiun. Namun, manajer berusia 67 tahun itu tidak mengklarifikasi apakah dirinya bakal terus berada di Arsenal atau tim lain.

Laporan teranyar yang diturunkan The Telegraph mengatakan kalau Wenger sudah menolak tawaran senilai 30 juta pounds per tahun untuk melatih di Liga Super China. Dan itu diyakini karena The Professor masih ingin terus menjalani karier pada level tertinggi di Eropa.

Madrid sendiri disebut sebagai tim yang menarik perhatian Wenger. Los Blancos memang sempat coba merekrutnya dulu, namun gagal untuk memancingnya pergi dari London Utara.

Zinedine Zidane kini masih melatih Cristiano Ronaldo dan kolega, dan sepertinya tidak akan hengkang dalam waktu dekat. Zizou sukses membantu El Real memenangkan undecima di Liga Champions musim lalu. Madrid juga masih bertahan di babak 16 besar Liga Champions musim ini dan tengah duduk di puncak klasemen sementara La Liga.

Meski demikian, Madrid punya track record doyan gonta-ganti pelatih. So, semua kemungkinan masih bisa terjadi di masa depan.