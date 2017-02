Setelah Dipecat Leicester, Ranieri Diyakini Segera Dapat Pekerjaan Baru

MANCHESTER – Pelatih Manchester City, Josep ‘Pep’ Guardiola yakin Claudio Ranieri akan segera mendapatkan pekerjaan baru pasca-dipecat Leicester City, pekan lalu. Pemecatan The Tinkerman –julukan Ranieri– disampaikan langsung pihak Leicester melalui laman resminya.

Banyak pihak mengaku cukup kecewa atas keputusan klub berjuluk The Foxes tersebut. Meski begitu, Guardiola yakin Ranieri telah memberikan warisan berharga untuk Leicester. The Tinkerman memang telah berhasil mengantarkan The Foxes menjuarai Liga Inggris untuk pertama kalinya di musim lalu.

Bermodalkan prestasi gemilang tersebut, Guardiola yakin Ranieri bakal segera ditawari pekerjaan baru. Mantan pelatih Barcelona dan Bayern Munich itu pun optimistis, masa depan Ranieri bakal gemilang meski tidak bersama Leicester.

“Dia telah mewarisi capaian terbaik. Permainan yang mereka perlihatkan seakan seperti di musim lalu,” jelas Guardiola, mengutip dari Soccerway, Rabu (1/3/2017).

“Namun, dia akan segera mendapatkan pekerjaan baru, saya yakin. Dia akan mendapatkan pekerjaan dan semuanya akan baik-baik saja,” tandasnya.