Penghormatan dan Ucapan Terima Kasih Kante pada Ranieri

LONDON – Gelandang Chelsea, N’Golo Kante, telah memberikan penghormatan dan tanda terima kasih kepada Claudio Ranieri. Pelatih berkebangsaan Italia tersebut dipecat oleh Leicester City pada akhir pekan lau, menyusul performa tim yang semakin menurun.

Pemain berusia 25 tahun tersebut merupakan salah satu pemain kunci milik The Foxes – julukan Leicester City- yang sukses membantu tim meraih gelar juara Liga Inggris musim 2015-2016. Namun pada awal musim 2016-2017 gelandang berkebangsaan Prancis tersebut memutuskan untuk bergabung dengan tim London Barat tersebut.

Sebagaimana diberitakan Sportsmole, Selasa (28/2/2017), melalui akun media sosialnya, Kante mengucapkan banyak terima kasih kepada pelatih berusia 65 tahun tersebut. selain itu ia juga memuji kinerja yang telah diberikan Ranieri kepada Leicester City selama dua musim terakhir.

Big thanks with emotion to M. Ranieri for all he has achieved: for the club, for the fans and for me.

N'Golo #Ranieri pic.twitter.com/z6uPoQi0Oy