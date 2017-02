Momen Terbaik Sepanjang Sejarah Liga Champions

FINAL Liga Champions 2004-2005 bisa dibilang sebagai momen terbaik di sepanjang sejarah kompetisi antarklub Eropa itu. Bagaimana tidak, final yang mempertemukan Liverpool vs AC Milan berlangsung menarik.

Hingga babak pertama usai, Rossoneri –julukan Milan– boleh berbangga dan serasa akan mengangkat trofi di akhir pertandingan. Sebab dalam periode itu Milan unggul 3-0 lewat gol-gol yang diciptakan Paolo Maldini pada menit pertama, serta brace (dua gol) Hernan Crespo (39’ dan 44’).

Namun, keajaiban tercipta di babak kedua. The Reds –julukan Liverpool– sepertinya mencerna slogan salah satu apparel ternama dunia yang berbunyi nothing is impossible (tidak ada yang tidak mungkin). Liverpool yang saat itu dilatih Rafael Benitez berpikiran, Milan saja mampu mencetak tiga gol dalam 45 menit, mengapa kami tidak bisa melakukannya?

Liverpool benar-benar menggila di 45 menit kedua. Hanya dalam kurun waktu enam menit (54-60’), Merseyside Merah mampu mencetak tiga gol. Gol pertama Liverpool dicetak via sundulan Steven Gerrard pada menit 54.

Berselang dua menit giliran sepakan keras dari luar kotak penalti Vladimir Smicer yang tak dapat dibendung Nelson Dida. Pada menit 60, Xabi Alonso yang gantian menjebol gawang Dida setelah sepakan penaltinya sempat dihalau mantan penjaga gawang Timnas Brasil itu.

Skor 3-3 pun bertahan hingga 90 menit plus babak tambahan 2 x 15 menit berakhir. Mengingat skor imbang membuat pertandingan dilanjutkan ke babak adu tendangan penalti.

Di fase ini, sebanyak tiga dari empat penendang Liverpool berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara di pihak Milan, hanya dua dari lima eksekutor yang mampu menjebol gawang kiper Liverpool, Jerzy Dudek. Alhasil, Liverpool keluar sebagai pemenang dan mengangkat trofi Liga Champions kelima sepanjang sejarah.