Boyong Empat Bintang Monaco, Man City Siapkan Rp2,3 Triliun!

MANCHESTER – Laga melawan AS Monaco di leg pertama 16 besar Liga Champions dijadikan ajang pencarian bakat oleh kubu Manchester City. Seperti diberitakan Calciomercato, Senin (27/2/2017), The Citizens –julukan Man City– mengincar empat pemain Monaco untuk didatangkan pada bursa transfer musim panas 2017.

Keempat pemain yang dimaksud ialah Kylian Mbappe Lottin (penyerang), Thomas Lemar (Winger), Fabinho (gelandang bertahan) dan Benjamin Mendy (fullback kiri). Untuk mendapatkan empat pemain itu, Manchester Biru menyiapkan 140 juta pounds atau sekira Rp2,3 triliun!

Sebanyak 50 juta pounds (Rp828 miliar) di antaranya dialokasikan Man City untuk mendatangkan Mbappe Lottin. Pemain berjuluk The Next Thierry Henry bermain memikat bareng Les Rouge et Blancs –julukan Monaco.

Meski baru berusia 18 tahun, ia mampu mencetak 12 gol dari 27 penampilan bareng Monaco musim ini. Nantinya, Mbappe diplot untuk menggantikan posisi Sergio Aguero yang berpotensi besar meninggalkan Etihad Stadium pada bursa transfer musim panas 2017.

Sementara itu, Fabinho yang berposisi sebagai gelandang bertahan dapat dijadikan suksesor Yaya Toure yang sudah tak lagi muda. Mendy dapat menggantikan posisi Gael Clichy yang kerap tampil konsisten. Lemar? Dapat menjadi pelapis sepadan bagi Leroy Sane.