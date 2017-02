Cara Gila Fans United untuk Buat Ibrahimovic Perpanjang Kontrak

MANCHESTER – Nama Zlatan Ibrahimovic kini tengah menjadi idola baru di Old Trafford. Pemain berusia 35 tahun tersebut baru saja mempersembahkan trofi Piala Liga Inggris setelah mengalahkan Southampton dengan skor 3-2.

Ibra –sapaan akrab Ibrahimovic– menjadi bintang pada pertandingan yang berlangsung di Wembley Stadium dini hari tadi. Mantan pemain Barcelona itu sukses mengemas dua gol pada pertandingan tersebut.

Tak heran, kini fans United memiliki harapan agar sang pemain mau memperpanjang kontraknya bersama Setan Merah. Mengingat, Ibra memang hanya memiliki kontrak satu musim dengan Man United.

Bahkan saking berharapnya, pelatih Jose Mourinho mengatakan kalau para fans akan menginap di rumah Ibra untuk membujuk sang pemain bertahan di Old Trafford. The Spesial One –julukan Mourinho– mengatakan kalau semua orang ingin pemain berpaspor Swedia itu bertahan setidaknya untuk satu musim berikutnya.

“Jika diperlukan, fans United akan pergi ke rumahnya dan menginap di sana (untuk membujuk Ibra). Saya tidak pernah mengemis – tapi jika dibutuhkan saya pikir mereka akan ke sana. Mereka semua ingin ia bertahan dengan kami untuk satu musim lagi dan kami semua percaya ia akan bertahan,” jelas Mourinho, seperti disadur dari Goal, Senin (27/2/2017).