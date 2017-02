Eric Cantona: Jose Mourinho Manajer yang Luar Biasa

MANCHESTER – Mantan winger Manchester United, Eric Cantona, memuji kinerja Jose Mourinho sebagai arsitek Setan Merah musim ini. Menurutnya, Mourinho adalah pelath luar biasa yang sudah memenangkan banyak gelar.

Tak heran jika Cantona berharap The Spesial One –julukan Mourinho– bisa mengembalikan kejayaan Man United seperti era Sir Alex Ferguson. Cantona yakin kalau pelatih yang pernah membawa Inter Milan meraih trbele winner itu bakal mempersembahkan trofi bagi publik Old Trafford.

Sebagaimana diberitakan Okezone sebelumnya, Cantona yakin kalau Mourinho akan mempersembahkan lebih dari satu trofi bagi Man United. Yang terdekat, Zlatan Ibrahimovic dan kawan-kawan berpeluang membawa pulang trofi Piala Liga Inggris. Pasalnya, Setan Merah berhasil lolos ke partai final dan akan bertemu Southampton di Wembley Stadium malam nanti.

“Mourinho adalah seorang pemenang – ia memenangkan banyak gelar dan ia adalah manajer yang luar biasa. Saya pikir United akan memenangkan banyak gelar,” kata Cantona, seperti dikutip dari Soccerway, Minggu (26/2/2017).

“Di klub seperti United, tentu, Anda memiliki tekanan untuk memenangkan sesuaut, jadi, saat Anda memenangkan satu, Anda berhasil mengurangi teknan. Tapi orang-orang akan menuntut lebih, dan Mourinho tidak masalah dengan tekanan,” tuntasnya.