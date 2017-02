Seru! Persib vs Mitra Kukar 2-1 di Babak Pertama

BANDUNG - Babak perempatfinal Piala Presiden 2017 antara Persib Bandung vs Mitra Kukar berjalan seru. Dalam laga yang digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (25/2/2017), Persib unggul 2-1 atas Mitra Kukar di babak pertama.

Dua gol Persib dicetak masing-masing oleh Atep dan Vladimir Vujovic. Sementara Mitra Kukar mencetak gol melalui Jorge Gotor.

Jalannya pertandingan

Persib langsung berinisiatif menggebrak sejak awal. Sejumlah serangan dilancarkan. Tapi tidak ada yang membuahkan hasil selama lima menit pertama.

Persib sendiri lebih mengandalkan serangan dari sektor sayap kanan yang ditempati Febri Hariyadi. Sementara Mitra Kukar sesekali membalas serangan lewat skema serangan balik.

Gol! Atep membawa Persib unggul 1-0 pada menit 10. Gol itu bermula dari sebuah tendangan bebas yang dieksekusi Achmad Jufriyanto dari jarak seperempat lapangan. Bola yang menuju ke kotak penalti berusaha ditepis kiper Gerri Mandagi.

Sial, bola justru jatuh di kaki Atep yang berada di kotak penalti. Atep kemudian melepas sepakan melengkung ke arah gawang yang sudah ditinggalkan Gerri. Bola pun menjebol gawang Mitra Kukar tanpa hambatan.

Setelah unggul, Persib bermain semakin agresif dan frontal melakukan serangan. Tapi Mitra Kukar berusaha lepas dari tekanan dan beberapa kali membalas serangan.

Menit 15, Sergio van Dijk memberi tendangan mengejutkan dari luar kotak penalti. Sial bagi Persib, bola mampu ditepis kiper Gerri Mandagi.

Sergio kemudian nyaris mencetak gol pada menit 17 setelah menerima umpan lambug dari lini tengah. Tapi bola tidak mampu menjebol gawang Mitra Kukar untuk kedua kalinya.

Di kubu lawan, hingga menit 20 Mitra Kukar tampak kesulitan menembus pertahanan Persib meski sesekali melakukan serangan balik. Mitra Kukar juga beberapa kali melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Persib.

Petaka bagi Persib datang setelah Sergio van Dijk mengalami cedera usai berbenturan dengan pemain Mitra Kukar. Matsunaga Shohei pun masuk pada menit 26.

Achmad Jufriyanto nyaris mencetak gol pada menit 27 setelah menerima umpan tendangan bebas dari Dedi Kusnandar. Kali ini, bola melenceng tipis di atas mistar gawang 'Naga Mekes'.

Gol! Mitra Kukar menyamakan kedudukan menjadi 11 pada menit 28 melalui In Kyun Oh. Gol itu bermula dari tendangan bebas. Bola di kotak penalti disambar Jorge Gotor dan menjadi gol.

Tapi hasil imbang tak berjalan lama. Persib justru menambah gol melalui Vladimir Vujovic lewat tandukan pada menit 30 setelah memanfaatkan umpan dari Gian Zola. Skor menjadi 2-1 untuk keunggulan Persib.

Setelah tercipta gol ketiga dalam laga itu, pertarungan bertambah seru. Mitra Kukar bermain lebih menyerang dan memeragakan permainan cepat. Meski begitu, dominasi permainan berada dibawah kendali 'Maung Bandung' hingga menit 40.

Sementara hingga akhir babak pertama, skor 2-1 tetap bertahan. Beberapa serangan yang dilakukan kedua tim tidak mampu dikonversi menjadi gol, termasuk tendangan Matsunaga Shohei saat injury time.

Susunan pemain

Persib: I Made Wirawan (GK), Achmad Jufriyanto, Vladimir Vujovic, Henhen Herdiana, Tony Sucipto, Hariono, Dedi Kusnandar, Gian Zola, Atep (C), Febri Hariyadi, Sergio van Dijk

Pelatih: Djadjang Nurdjaman

Mitra Kukar: Gerri Mandagi (GK), Jorge Gotor, Saepuloh Maulana, Syaiful Ramadhan, Wiganda Pradika, Dhika Pratama, In Kyunn Oh, Septian David Maulana, Zulham Zamrun (C), Aldino Herdianto, Yogi Rahadian

Pelatih: Jafri Sastra