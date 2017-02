Leicester Pecat Ranieri, Conte Diramalkan Bernasib Sama

LONDON – Kabar pemecatan Claudio Ranieri dari posisi pelatih Leicester City sukses mengagetkan banyak pihak. Pria berjuluk The Tinkerman tersebut resmi diberhentikan menjadi pelatih The Foxes –julukan Leicester– pada Jumat (24/2/2017) dini hari WIB.

Raihan buruk The Foxes –julukan Leicester– di Liga Inggris 2016-2017 dinilai menjadi alasan utama Leicester memecat Ranieri. Padahal pada musim lalu, Ranieri berhasil mengantarkan Leicester juara Liga Inggris untuk pertama kalinya.

Mantan pemain Manchester United, Gary Neville, menilai pelatih Chelsea, Antonio Conte, berpeluang bernasib sama dengan Ranieri. Jika melihat pencapaian The Blues –julukan Chelsea– di klasemen Liga Inggris 2016-2017, Chelsea memang berpotensi besar meraih gelar juara.

Neville menilai hal tersebut membuat kutukan gelar juara jatuh kepada Conte. Pendapat tersebut disampaikan Neville melalui akun Twitter pribadinya, @GNev2.

“Memenangkan Liga Inggris adalah “Piala Beracun” baru. Conte ditendang musim depan!!” tulis Neville.

