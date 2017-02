Porto Dapat Kartu Merah, Juventus Makin Semangat Raih Kemenangan

PORTO – Gelandang Juventus, Sami Khedira, menyebut timnya makin bersemangat meraih kemenangan ketika fullback kiri FC Porto, Alex Telles, mendapat kartu merah pada menit 27. Unggul jumlah pemain membuat Juventus semakin bernafsu menyerang pertahanan Do Dragoes –julukan Porto. Hasilnya tim asuhan Massimiliano Allegri mampu memenangi pertandingan dengan skor 2-0.

Di laga tersebut, Telles tidak mampu menjaga emosinya. Hanya dalam kurun waktu dua menit, fullback berpaspor Brasil mendapat dua kartu kuning karena melancarkan tekel keras kepada personel Juventus.

Keunggulan jumlah pemain membuat Juventus semakin dominan dalam laga yang berlangsung di Estadio Do Dragao. Tercatat Paulo Dybala dan kawan-kawan mampu menguasai bola hingga 77% plus 19 tembakan yang empat di antaranya merupakan shot on target.

Kemenangan 2-0 ini merupakan modal penting untuk laga kedua. Leg kedua akan dilangsungkan di J-Stadium pada Rabu 14 Maret 2017 dini hari WIB.

“Saya senang dengan hasil luar biasa ini. Jujur, ketika mereka mendapat kartu merah, kami semakin bernafsu untuk meraih kemenangan. Selama 90 menit kami mengontrol pertandingan dan begitu sabar. Jadi, hasil ini bagus jelang tampil di leg kedua,” kata Khedira mengutip dari Football Italia, Kamis (23/2/2017).