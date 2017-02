Antoine Griezmann, Raja Gol Atletico Madrid di Kompetisi Eropa

LEVERKUSEN - Ace Atletico Madrid, Antoine Griezmann resmi menjadi top skor sepanjang masa Los Colchoneros di kompetisi Eropa berkat tambahan satu golnya dini hari tadi

Griezmann mengubah kedudukan menjadi 2-0 di menit ke-24 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Bayer Leverkusen, atau gol ke-13 nya untuk Atleti di kompetisi Eropa. Los Rojiblancos sendiri menang 4-2 di BayArena.

Dengan catatan tersebut, Griezmann berarti telah melewati pencapaian legenda Atleti, yakni mendiang Luis Aragones. Eks pelatih Timnas Spanyol itu tercatat membukukan 12 gol di kompetisi Eropa untuk Atleti.

13 - Antoine Griezmann has become the Atletico all-time top scorer in #UCL/European Cup, surpassing Luis Aragones (12). Prince. pic.twitter.com/AXJlcsSYpi