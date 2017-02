Soccerpedia: Bukan Barcelona atau Real Madrid, Ini Klub Tertajam di Lima Kompetisi Teratas Eropa

BARCELONA dan Real Madrid dikenal sebagai klub yang konsisten mencetak lebih dari 100 gol di semua ajang pada setiap musimnya. Hal itu membuat dua Raksasa Spanyol tercatat sebagai klub tertajam di Eropa.

Namun, status tersebut sepertinya akan berpindah ke tim lain pada musim ini. Bagaimana tidak, Barcelona dan Madrid tidak bercokol sebagai tim terproduktif di lima kompetisi teratas Eropa (Liga Spanyol, Jerman, Inggris, Italia dan Prancis) hingga musim 2016-2017 hampir memasuki tiga perempat kompetisi.

Saat ini, tim terproduktif disandang wakil Liga Prancis yakni AS Monaco. Dari 26 pertandingan Liga Prancis, Les Rouge et Blancs –julukan Monaco– mampu mengemas 76 gol atau rata-rata 2,9 gol per pertandingan.

Catatan itu lebih baik ketimbang tim terproduktif kedua yang diisi Barcelona. Blaugrana –julukan Barcelona– mencetak 63 gol dari 23 penampilan Liga Spanyol, atau rata-rata 2,7 gol per pertandingan.

Sementara itu, Madrid mendulang 56 gol dari 21 laga atau rata-rata 2,6 gol per pertandingan. Tidak hanya tajam dalam menjaringkan bola ke gawang lawan, prestasi Monaco di musim 2016-2017 terhitung luar biasa.

Saat ini Monaco duduk di puncak klasemen Liga Prancis dengan koleksi 59 angka, unggul tiga poin dari Paris Saint-Germain (PSG) di posisi dua. Selain itu, Monaco juga keluar sebagai pemuncak di klasemen akhir Grup G mengungguli Bayer Leverkusen dan Tottenham Hotspur.

Dini hari nanti, Monaco akan melanjutkan kiprah di Liga Champions. Tim asuhan Leonardo Jardim bertandang ke markas Manchester City di lanjutan leg pertama babak 16 besar Liga Champions.