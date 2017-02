Top Score: Lima Laga Chelsea vs Manchester United Paling Memorable di Piala FA

JUARA bertahan Manchester United kembali dipertemukan dengan Chelsea di perempatfinal Piala FA 2017 untuk memperebutkan tiket semifinal yang akan berlangsung pada 11 Maret 2017.

Pertarungan antara kedua tim raksasa Liga Inggris tentu menjadi menarik karena ini bukan pertama kali keduanya bertemu di Piala FA. Momen menarik juga bahkan pernah tersaji dari keduanya saat bertemu di Piala FA. Berikut lima momen memorable keduanya saat bertanding di Piala FA.

1. Manchester United 4-0 Chelsea, 14 Mei 1994





Final Piala FA 1994 mempertemukan keduanya yang menjadi tim favorit untuk tampil di partai puncak kala itu. Namun, keperkasaan Man United lebih kuat dibanding Chelsea. Setan Merah menang telak atas Chelsea dengan skor 4-0.

Setelah bermain tanpa gol di babak pertama, Man United tampil kesetanan di babak kedua. Setan Merah terus melancarkan tekanan kepada Chelsea. Akhirnya Eric Cantona berhasil mencetak dua gol dari tendangan penalti, disusul dua gol lainnya yang dicetak Mark Hughes dan Brian McClair.

2. Chelsea 3-5 Manchester United, 4 Januari 1998





Pada pertemuan kali ini, Chelsea tampil sebagai tuan rumah pada babak ketiga Piala FA menghadapi Man United. Tampil di kandang lawan, justru tak membuat gentar Setan Merah, gol pertama berhasil dicetak David Beckham di menit ke-23.

Gol kedua kembali dibuat Beckham melalui tendangan bebas setelah lima menit mencetak gol pertama. Dua gol Man United selanjutnya dilesakkan Andy Cole, sebelum Teddy Sheringham membuat Setan Merah unggul 5-0.

Tak ingin dipermalukan di kandang sendiri, Chelsea berusaha bangkit. Hasilnya Graeme Le Saux mencetak gol indah dari luar kotak penalti. Ditambah dua gol lainnya dari Gianluca Vialli. Meski sempat bangkit, Chelsea akhirnya menyerah 3-5.

3. Chelsea 0-2 Manchester United, 10 Maret 1999





Setahun berselang, Piala FA mempertemukan keduanya di babak perempatfinal. Namun, pertemuan pertama mereka yang berlangsung di Old Trafford berakhir imbang. Alhasil pertandingan dilanjutkan ke leg kedua yang berlangsung di Stamford Bridge.

Dwight Yorke tampil menjadi pahlawan dengan mencetak dua gol dan mengantarkan kemenangan Setan Merah atas Chelsea. Kemenangan itu pun terus berlanjut hingga akhirnya Setan Merah membawa pulang Piala FA ke Old Trafford.

4. Chelsea 1-0 Manchester United, 19 Mei 2007





Final Piala FA 2007 mempertemukan keduanya kembali di stadion The New Wembley. Chelsea saat itu datang sebagai tim kuat, tapi Man United yang saat itu tidak diunggulkan ketimbang The Blues –julukan Chelsea- memiliki Wayne Rooney yang patut diwaspadai.

Pertandingan 90 menit berlangsung tanpa gol dan berlanjut ke babak adu penalti. Namun, tak disangka empat menit sebelum pertandingan berakhir, Didier Drogba berhasil mencetak gol tunggal Chelsea lewat aksi kerja sama dengan Lampard. Gol tersebut juga memastikan Chelsea memenangkan Piala FA 2007.

5. Manchester United 2-2 Chelsea, 10 Maret 2013





Pada pertemuan kali ini, Manchester United berkesempatan menjadi tuan rumah di perempatfinal Piala FA 2013. Kemenangan pun sangat jelas akan menjadi milik Man United setelah unggul 2-0 di babak pertama.

Namun, petaka datang di babak kedua saat Hazard berhasil mencetak gol bagi Chelsea. Hal itu pun berdampak pada gol kedua yang dicetak Ramires dan membuat imbang skor 2-2. Keduanya pun bermain imbang dan dilanjutkan ke partai replay yang berlangsung di Stamford Bridge. Di partai ulangan itu Chelsea menang 1-0.