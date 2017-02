Hadapi Monaco, Manchester City Miliki Rekor Mentereng Kontra Wakil Prancis

MANCHESTER – Manchester City menjamu AS Monaco di leg pertama 16 besar Liga Champions, Rabu 22 Februari 2017 dini hari WIB. Meski harus menghadapi Monaco yang lagi on fire, The Citizens –julukan Man City– setidaknya memiliki rekor mentereng ketika bersua wakil Prancis.

Sepanjang sejarah tampil di kompetisi Eropa (Liga Champions dan Liga Eropa), sudah tiga kali Man City bertemu wakil negara yang identik dengan Menara Eiffel itu. Uniknya, semua pertandingan dilalui Man City kontra Paris Saint-Germain (PSG).

Hasilnya? Manchester Biru tak pernah kalah dengan raihan satu menang plus dua seri. Pertemuan pertama keduanya tercipta di Grup A Piala UEFA (sekarang Liga Eropa) musim 2008-2009.

Bermain di Stadion Etihad, kedua tim berbagi angka 0-0. Lanjut ke pertemuan kedua yang terjadi di perempatfinal Liga Champions 2015-2016. Bermain di Stade Parc des Princes yang merupakan markas Les Parisiens –julukan PSG, skor akhir 2-2.

Ketika gantian menjamu PSG di Stadion Etihad, Man City sukses membungkam PSG lewat gol tunggal Kevin De Bruyne. Melihat catatan itu, Man City seharusnya pantang minder saat harus menjamu Monaco yang merupakan salah satu kekuatan Eropa saat ini.