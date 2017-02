Bukan Zlatan, Bukan Mkhitaryan, Ini Man of the Match Versi Mourinho di Laga Kontra Blackburn

BLACKBURN - Manajer Manchester United, Jose Mourinho, memuji performa winger senior Ashley Young di laga putaran kelima Piala FA kontra Blackburn Rovers akhir pekan lalu.

Gol-gol dari Marcus Rashford dan Zlatan Ibrahimovic membuat Setan Merah memastikan tempat mereka di babak perempatfinal dengan kemenangan 2-1 di Ewood Park.

Young sendiri bermain sejak awal, dan ia kembali diplot sebagai fullback kanan 'dadakan' oleh Mou, menggantikan posisi Antonio Valencia yang diistirahatkan.

Laga kontra Blackburn merupakan laga pertama pemain berusia 31 tahun itu sebagai starter untuk Man United, setelah terakhir jadi starter pada awal tahun ini saat Setan Merah mengalahkan Reading 4-0 di putaran ketiga ajang yang sama.

Mou lantas mengaku amat terkesan dengan penampilan yang ditunjukkan Young di laga kontra Blackburn.

"Para pemain kami amat bagus di laga kontra Blackburn, sulit untuk bermain lebih bagus dari yang kami lakukan. Mereka semua terlibat permainan, semua orang, meski mereka yang tidak sering bermain sekalipun," ucap Mou kepadaMUTV.



"Menurut saya pribadi, Ashley Young adalah Man of the Match. Dia menunjukkan penampilan yang luar biasa di pos fullback," lanjut The Special One sedikit tertawa.

"Pertandingan itu sulit, terbuka. Blackburn menanti hingga menit akhir untuk mencoba menang, jadi amat penting bagi kami untuk mencetak gol dan ada di posisi yang aman," pungkasnya.