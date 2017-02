Manchester City vs Monaco, Duel Tajam Mantan Bomber Atletico Madrid: Aguero vs Falcao

LAGA Manchester City vs AS Monaco mempertemukan dua penyerang tajam dari masing-masing tim. Sergio Aguero dari kubu Manchester City dan Radamel Falcao dari pihak Les Rouge et Blancs –julukan Monaco.

Hingga musim 2016-2017 hampir memasuki tiga perempat kompetisi, El Tigre –julukan Falcao– lebih tajam ketimbang Aguero. Dari 27 penampilan, kapten Timnas Kolombia itu mampu mengemas 21 gol.

Sementara itu, Aguero hanya mendulang 18 gol dari 28 penampilan. Meski demikian, Aguero masih berkesempatan melewati pencapaian gol Falcao, mengingat kompetisi masih panjang. Apalagi pesaing Aguero di lini depan Manchester City, Gabriel Jesus, dipastikan cedera hingga akhir musim.

Terlepas dari jumlah gol yang dibuat keduanya, ada hal unik yang melibatkan dua bomber asal Amerika Selatan itu. Hal unik yang dimaksud, baik Aguero dan Falcao sama-sama pernah berkostum Atletico Madrid.

Aguero membela Atletico dalam kurun 2006-2011. Dalam periode tersebut, mantan anak menantu Diego Maradona itu mengemas 102 gol dari 233 penampilan. Catatan gol Aguero sebenarnya bisa saja dilewati, asalkan Falcao bertahan lebih lama di Estadio Vicente Calderon.

Bayangkan saja, hanya dari 90 penampilan, Falcao mampu mencetak 71 gol! Jika dirata-rata, Falcao mampu mencetak 0,78 gol per pertandingan, berbanding 0,50 gol milik Aguero.

Dari dua statistik di atas, jelas Falcao lebih unggul ketimbang Aguero. Meski demikian, belum tentu Aguero akan kalah tajam dari Falcao pada laga yang berlangsung Rabu 22 Februari 2017 dini hari WIB.