Hadapi Monaco di Leg Pertama 16 Besar Liga Champions, Ini Target Manchester City

MANCHESTER – Bek Manchester City, Nicolas Otamendi, memasang target saat timnya menjamu AS Monaco di leg pertama 16 besar Liga Champions, Rabu 22 Februari 2017 dini hari WIB. Ia ingin membawa The Citizens –julukan Man City– meraih kemenangan plus tidak kemasukan.

Hal itu penting agar tidak membawa beban berat saat bertandang ke markas Les Rouge et Blancs –julukan Monaco– di 16 besar leg kedua pada Kamis 16 Maret 2017 dini hari WIB. “Sangat penting untuk menang dan tidak kemasukan ketika bermain di kandang,” kata Otamendi mengutip dari laman resmi Manchester City, Selasa (21/2/2017).

Namun, tak mudah bagi Man City meraih kemenangan meski pertandingan digelar di Stadion Etihad. Bagaimana tidak, Monaco tampil konsisten di sepanjang musim 2016-2017, terutama di Liga Prancis dan Liga Champions.

Hingga Liga Prancis memasuki pekan 26, Monaco berada di puncak klasemen dengan koleksi 59 poin, unggul tiga angka dari Paris Saint-Germain (PSG) di posisi dua. Tim asuhan Leonardo Jardim juga tercatat sebagai tim terproduktif di lima kompetisi domestik teratas Eropa dengan perolehan 76 gol.

Di Liga Champions, Joao Moutinho dan kawan-kawan juga tampil brilian. Mereka keluar sebagai juara Grup E mengalahkan Bayer Leverkusen dan salah satu kekuatan sepakbola Inggris, Tottenham Hotspur.