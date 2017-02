Yaelah. Pelatih Interim Rangers Jungkir Balik Gara-Gara Hal Ini

GLASGOW – Pelatih interim Rangers, Graeme Murty, melakukan selebrasi unik ketika timnya sukses mencetak gol saat berhadapan dengan Dundee. Meski mengalami kekalahan dengan skor 2-1, atraksi yang disuguhkan Murty cukup menghibur para penggemar.

Pelatih berusia 42 tahun tersebut tampak berguling-guling dengan kepala menyentuh tanah selama pertandingan. Murty merupakan pelatih sementara yang menggantikan posisi Mark Warburto yang meninggalkan klub pada akhir musim 2016.

Kabarnya, selebrasi yang dilakukan mantan bek Southampton tersebut sebagai wujud dalam meluapkan ekspresi kesalnya setelah tertinggal dua gol dari tim tuan rumah. Dalam pertandingan tersebut, Dundee berhasil menaklukkan Ranger dengan skor 2-1.

“Pertandingan ini sangat mengecewakan dan hal ini benar-benra membuat saya sangat emosi. Kami harus bermain lebih baik lagi daripada saat ini. Jelas ini merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima,” imbuh Murty, dilansir Daily Mail, Senin (20/2/2017).

“Dundee sangat agresif, terorganisasi, dan memiliki tekel keras. Kami jelas tidak mampu bermain dengan baik pada babak pertama. Jika Anda memberikan mereka 45 menit dan dua gol, maka akan sulit bagi Anda untuk membalikkan keadaan,” tuntasnya.

