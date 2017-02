Jurgen Klopp Berhasrat Boyong Mario Gotze ke Anfield pada Musim Panas 2017

LIVERPOOL - Manajer Liverpool, Jurgen Klopp dikabarkan tengah bernegosiasi dengan Borussia Dortmund perihal transfer Mario Gotze. Menurut Tribalfootball, The Normal One memang sangat menginginkan mantan anak asuhnya itu untuk gabung The Reds pada musim panas mendatang.

Dalam laporan itu disebutkan, attacking midfielder yang merupakan juara Piala Dunia bersama Jerman pada 2014 itu berpeluang besar bereuni dengan Klopp di Anfield, dengan kesepakatan yang diyakini akan mudah terjalin.

Manajemen Liverpool disebut-sebut sempat berupaya membawa Gotze ke Merseyside ketika yang bersangkuan masih menjadi personel Bayern Munich. Tapi, akhirnya pemain berusia 24 tahun itu memilih opsi untuk kembali ke klub asalnya, Dortmund, dibanding merapat ke Liverpool.

Seperti diketahui, Gotze pernah merasakan karier gemilang ketika dipoles Klopp di Signal Iduna Park dan episode ini diprediksi bisa terulang jika keduanya kembali bersatu di Inggris.

Dortmund membayar 20 juta pounds untuk mendatangkan kembali Gotze, namun siapa pun klub peminat diyakini boleh memboyong sang pemain asalkan nominalnya tidak kurang dari angka tersebut.