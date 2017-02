Duh! Diludahi Suporter Hertha Berlin, Carlo Ancelotti Acungkan Jari Tengah

BERLIN - Penguasa klasemen sementara Bundesliga 2016-2017, Bayern Munich cuma memetik hasil imbang 1-1 kala sowan ke markas Hertha Berlin pada spieltag 21, semalam. Meski demikian, hasil imbang ini diraih secara dramatis dan ini tampaknya membuat para penggawa Bayern termasuk pelatih Carlo Ancelotti bersikap emosional.

Tertinggal 0-1 hingga masa injury time, The Bavarians lolos dari lubang jarum setelah Robert Lewandowski mencetak gol penyeimbang di penghujung laga, tepatnya di menit 97! Ya, dua menit longgar dari masa injury time yang seharusnya hanya lima menit.

Hasil itu pun tak pelak membuat murka suporter tuan rumah yang memadati Olympiastadion Berlin. Salah satu dari mereka bahkan tak segan meludahi Ancelotti di akhir laga.

Sang allenatore pun kedapatan kamera langsung bereaksi dengan mengacungkan jari tengah ke hadapan sang peludah. Don Carletto sendiri mengakui hanya melakukan reaksi spontan yang emosional.

"Mengacungkan jari tengah? Ya, saya akui saya memang melakukan gestur tersebut. Saya tersulut kemarahan karena saya diludahi!" ketus Ancelotti, seperti dimuat Four Four Two.

Belum ada reaksi dari komite disiplin DFB untuk kasus ini, tapi besar kemungkinan akan ada sanksi bagi kedua belah pihak yang terlibat.

Sementara itu, meski meraih hasil imbang, Bayern masih kukuh di puncak klasemen dengan keunggulan delapan poin dari RB Leipzig yang ada di posisi kedua. Namun, Leipzig masih mengantongi satu laga lebih banyak.