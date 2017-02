Duh! Ini Ulah Terbaru "si Bengal" Joey Barton di Lapangan Hijau

BURNLEY - Pertandingan putaran kelima Piala FA mempertemukan tuan rumah Burnley melawan Lincoln City FC semalam di Turf Moor. Laga ini sendiri seharusnya berjalan tidak seimbang lantaran kekuatan Burnley yang merupakan klub Liga Primer Inggris, jauh di atas tim tamu. Ya, setidaknya di atas kertas.

Lincoln sendiri merupakan klub non-league, alias kompetisi kasta kelima di Inggris. Namun, nyatanya Lincoln bermain dengan super disiplin dan mampu menahan setiap gempuran yang dilakukan Sam Vokes dan kolega.

Mungkin akibat frustrasi lantaran timnya terus gagal menembus dinding tebal yang dibangun Lincoln, salah satu punggawa Burnley bereaksi. Ia adalah Joey Barton, gelandang gaek yang memang dikenal sebagai bad boy lapangan hijau. Ya, kali ini gelandang berusia 34 tahun itu kambuh lagi!

Insiden pertama adalah ketika Barton melakukan diving konyol. Ya, bertugas menjaga penyerang tambun Lincoln, Matthew Rhead dalam sebuah situasi sepak pojok, Barton malah melakukan diving.

Rhead berbicara dengan wasit sambil merentangkan tangan kirinya. Barton mungkin bermaksud lewat di bawah tangan itu, namun kepalanya membentur tangan sang big man. Barton pun tersungkur memegangi kepalanya, padahalkontak yang terjadi sejatinya sangat minim. Barton dan para pemain Burnley pun menuduh Rhead menyikut sang gelandang.

Selanjutnya Barton juga kedapatan mencakar muka Terry Hawkridge. Kisruh ini terjadi lantaran Hawkridge menilai Barton dan Joe Flanagan menendang Alex Woodyard yang sedang berada di tanah.

Barton sendiri kemudian memberikan semacam klarifikasi lewat akun Twitter pribadinya. Ia mengatakan bahwa ia tidak bermaksud untuk melakukan diving atau mencoba membuat Rhead diusir dari lapangan.

Wasn't trying to get the Big Man sent off. It was my job to front screen and disrupt him. Was trying to get back in front of him. (1) — Joseph Barton (@Joey7Barton) February 18, 2017

Tried to duck under his arm and he moved it back and hit me on the head. Contact is part of the game, no problem with that. (2) — Joseph Barton (@Joey7Barton) February 18, 2017