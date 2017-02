Hadapi Blackburn Rovers di Piala FA, Man United Takkan Main-Main

MANCHESTER – Manchester United akan melakoni laga lanjutan Piala FA pada Minggu 19 Februari 2017 malam WIB. Bertandang ke markas Blackburn Rovers, pelatih Man United, Jose Mourinho, menyatakan bahwa skuadnya tidak akan meremehkan Blackburn.

The Special One –julukan Mourinho– mengaku dirinya tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti pada 2005. Kala itu, Mourinho masih menduduki kursi kepelatihan Chelsea. Berhadapan dengan Newcastle United, The Blues –julukan Chelsea– dipaksa menelan kekalahan 1-0.

“Saya menyia-nyiakannya (pada 2005). Pada pekan saat yang sama kami sedang menghadapi Liga Champions melawan Barcelona dan Piala Liga Inggris melawan Liverpool serta Piala FA melawan Newcastle,” jelas Mourinho, mengutip dari Soccerway, Sabtu (18/2/2017).

“Saya menyia-nyiakannya dan terlalu fokus pada Barcelona dan Liverpool. Senang rasanya karena kami mengalahkan Barcelona dan memenangkan laga kontra Liverpool. Namun perasaan itu terlupakan saat meraih hasil kurang baik,” sambung Mourinho.

“Jika saya kalah, saya ingin kalah karena lawan bermain lebih baik atau karena kami tidak bermain baik. Namun saya tidak ingin menyia-nyiakannya dan kami akan bertandang ke Blackburn dengan rasa hormat,” tuntasnya.