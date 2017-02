Barcelona Siap Boyong The Next Thierry Henry sebagai Pelapis Trio MSN

BARCELONA - FC Barcelona dilaporkan sedang intens memantau penyerang muda AS Monaco yang kerap dijuluki 'The Next Thierry Henry', Kylian Mbappe. Diklaim Le 10 Sport, Barca ingin melakukan akuisisi pada bursa transfer musim panas mendatang.

Sebagai informasi, Mbappe menjalani debutnya di Ligue 1 Prancis pada 2 Desember 2015 saat Monaco bermain imbang di kandang melawan Caen. Pemain yang kini berusia 18 tahun itu memecahkan rekor Henry yang telah bertahan selama 21 tahun dengan menjadi debutan senior paling muda di Monaco pada usia 16 tahun 347 hari.

Mbappe lantas mencetak gol pertamanya untuk tim senior Monaco saat tim menang 3-1 di kandang atas Troyes. Saat itu usia Mbappe 17 tahun dan 62 hari. Mbappe pun mencetak sejarah dengan menjadi pencetak gol termuda Monaco, mengungguli Henry.

Kontrak Mbappe bersama Monaco sendiri berlaku hingga Juni 2019. Meski begitu, pihak Blaugrana ingin merekrut sang attacker sebagai pelapis bagi trio Lionel Messi, Luis Suarez, dan Neymar Jr. Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan Mbappe bisa saja mendapat peluang bermain secara reguler jika memuaskan pelatih.