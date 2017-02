PSM Kandaskan Persiba di Laga Pamungkas

BANDUNG - PSM Makassar menutup laga terakhirnya di Grup C Piala Presiden 2017 dengan kemenangan 3-1 atas Persiba Balikpapan dalam laga di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat (17/2/2017). Itu jadi satu-satunya kemenangan PSM selama melakoni laga di Grup C.

Tiga gol PSM masing-masing dicetak Hamka Hamzah, Ghozali Siregar, dan Willem Jan Pluim. Sedangkan satu gol Persiba dicetak Marlon da Silva.

Atas hasil itu, Persiba dan PSM sama-sama mengantongi poin tiga. Tim lain yang juga memiliki tiga poin adalah Persela Lamongan. Sementara satu tim lain yaitu Persib sudah mengoleksi enam poin dan hanya butuh satu gol untuk lolos ke babak berikutnya.

Laga Persib vs Persela pun akan jadi penentuan siapa yang lolos otomatis ke babak berikutnya dari Grup C. Laga itu juga akan jadi penentu siapa yang finis sebagai runner up grup dan memiliki 'hadiah' berupa kesempatan melaju ke babak berikutnya dengan status runner up terbaik.

Jalannya pertandingan

Kedua tim tampak berhati di awal-awal laga. Tapi secara perlahan para pemain kedua tim menikmati jalannya laga. Dua peluang emas pun tercipta pada menit kelima melalui Titus Bonai dan Rasyid Bakri. Bola tak mampu menembus sasaran.

Gol! PSM justru unggul lebih dulu pada menit kelima melalui sundulan Hamka Hamzah setelah meneruskan bola hasil tandukan Steven Anthony. 1-0 PSM memimpin.

Tim berjuluk 'Juku Eja' tak lama kemudian menambah gol melalui Ghozali Siregar pada menit kedelapan. Sepakan dari luar kotak penalti tak mampu dijangkau kiper Kurniawan Kartika Aji. 2-0 PSM menjauh dari Persiba.

Persiba mencoba keluar dari tekanan untuk mengejar defisit gol. Salah satunya dilakukan melalui tusukan Siswanto di sektor kiri PSM. Tapi umpan silang dari Siswanto mampu dipotong barisan pertahanan PSM.

Gol! PSM menambah derita Persiba yang sedang mengejar ketertinggalan melalui gol yang dicetak Willem Jan Pluim pada menit 20.

Dengan cerdik, Pluim yang menerima bola hasil crossing Ghozali Siregar sempat mengontrol bola dengan kaki kiri. Ia kemudian melepas sepakan sambil memutar badan. Bola bersarang ke pojok kiri bawah gawang Persiba. 3-0 PSM memimpin.

Tertinggal dengan skor cukup telak, Persiba belum mau menyerah. Mereka berusaha mengurung pertahanan PSM. Tapi peluang emas baru didapat melalui Masahito Noto melalui tendangan bebas. Sial, bola justru membentur pagar hidup pemain PSM.

PSM tak puas dengan tiga gol. Mereka beberapa kali melakukan serangan. Beberapa peluang yang tercipta di antaranya melalui Titus Bonai dan Ghozali Siregar.

Sementara Persiba tak mau menyerah. Mereka tampak mendominasi permainan sejak menit 30. Tapi berbagai gempuran mereka tidak membuahkan hasil hingga akhir laga.

Salah satu peluang emas Persiba diciptakan Heri Susanto pada menit 34. Heri yang sudah berhadapan dengan kiper PSM tak mampu menjebol gawang setelah bola dihadang sang kiper.

Peluang emas lainnya didapat Marlon da Silva pada menit 44. Tapi bola berhasil ditepis kiper Rivky Mokodompit. Hingga akhir laga, skor 3-0 untuk keunggulan PSM tetap bertahan.

Memasuki babak kedua, Persiba memasukkan dua pemain anyar yaitu Ardhy Yuniar dan kiper Kurniawan Kartika Ajie. Sedangkan pemain yang dimasukkan adalah Gidion Victor Way dan Dedi Haryanto.

PSM juga melakukan pergantian pemain. Asnawi Mangkualam digantikan Raphael Maitimo dan Rasyid Bakri digantikan Rizky Pellu.

Di awal babak kedua, Persiba mencoba meningkatkan agresivitas dengan melakukan sejumlah serangan. Menit 48, Heri Susanto melepas crossing ke mulut gawang yang sudah ditinggalkan kiper Rivky Mokodompit. Beruntung bagi PSM karena bola berhasil disundul keluar lapangan oleh pemain belakang.

Marlon da Silva memiliki peluang mencetak gol pada menit 52 melalui sundulannya. Kali ini bola meluncur deras di atas gawang PSM.

Gol! Persiba akhirnya berhasil memperkecil kedudukan pada 57 melalui gol yang dicetak Marlon da Silva. Ia berhasil mengelabui pemain belakang PSM sebelum menceploskan gol indah yang bersarang ke sudut kanan gawang. Skor menjadi 3-1 untuk keunggulan PSM.

Semenit berselang, Marlon kembal menciptakan peluang. Ia kembali berhasil mengelabui pemain belakang dan melepas sepakan di kotak penalti. Kali ini gol tidak terjadi karena bola mengenai badan pemain PSM. Bola liar pun tak mampu dimanfaatkan pemain Persiba lainnya.

Menit 70, PSM melancarkan serangan balik cepat. Willem Jan Pluim yang membawa bola sempat mengelabui Dedimar Ferreira sebelum melepas sepakan melengkung. Tapi bola tak menemui sasaran.

Aksi saling serang kemudian terus terjadi. Kedua tim tampak bermain sama kuat dalam penyerangan dan bertahan sejak menit 70. Beberapa peluang tercipta, tapi tidak ada yang berhasil dikonversi menjadi gol.

Sementara hingga akhir laga, tidak ada gol tambahan yang tercipta. PSM pun keluar sebagai pemenang.

Susunan pemain

Persiba: Kurniawan Kartika Aji (GK) (45' Dedi Haryanto), Abdul Rahman (C), Ibragim Sanjaya (56' Iqbal Samad), Ardhy Yuniar (45' Gidion Victor Way), Dedimar Ferreira, Yudi Khoerudin, Bryan Cesar Ramadhan, Masahito Noto, Siswanto (56' Ridho Nurcahyo), Heri Susanto (77' Haris Tuharea), Marlon da Silva

Pelatih: Timo Scheunemann

PSM: Rivky Mokodompit (GK), Asnawi Mangkualam (45' Raphael Maitimo), Hamka Hamzah (C), Reva Adi Utama, Steven Anthony (64' Ardan Aras), Zilkifli Syukur, Ghozali Siregar, Rasyid Bakri (45' Rizky Pellu), Ridwan Tawainela (64' Fathul Rahman), Willem Jan Pluim, Titus Bonai (79' M Rahmat)

Pelatih: Robert Rene Alberts