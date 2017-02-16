Susunan Pemain Real Madrid vs Napoli

MADRID - Real Madrid menjamu wakil Italia, Napoli dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2016-2017 di Estadio Santiago Bernabeu, Kamis (16/2/2017) dini hari WIB.
Madrid tampil dengan kekuatan terbaiknya minus Gareth Bale. Entrenador Zinedine Zidane menurunkan trio Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan James Rodriguez sebagai trio di lini depan.
Sementara itu, allenatore Partenopei, Maurizio Sarri menurunkan nama-nama macam Marek Hamsik, Lorenzo Insigne, Jose Callejon, dan Dries Mertens untuk mencari away goal yang memang sangat krusial. Callejon sendiri merupakan mantan pemain Madrid.
Susunan Pemain:
Real Madrid XI: Keylor; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos; James, Benzema, Cristiano.
Napoli XI: Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Diawara, Zielinski, Hamsik; Insigne, Callejón, Mertens.
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