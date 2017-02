Ketimbang Musim Lalu, Ini Perkembangan PSG di Mata Pelatih Barcelona

PARIS – Paris Saint-Germain (PSG) memang belum pernah menduduki posisi puncak Liga Prancis 2016-2017. Posisi terbaik Les Parisiens –julukan PSG–musim ini ialah menduduki tangga kedua klasemen, posisi yang mereka tempati saat ini.

Hal itu kontras jika dibandingkan musim lalu. Saat itu, PSG menutup musim sebagai kampiun dan unggul 31 poin dari Olympique Lyon di posisi dua.

Meski mengalami penurunan prestasi, pelatih Barcelona yakni Luis Enrique menilai PSG cukup berkembang di bawah asuhan Unai Emery. Dalam pandangan Lucho –sapaan akrab Enrique, Emery membuat PSG bermain lebih rapi ketimbang saat ditangani Laurent Blanc.

Karena itu, Lucho mewanti-wanti skuadnya untuk mewaspadai PSG asuhan Emery. Barcelona akan bertandang ke markas PSG di lanjutan leg pertama 16 besar Liga Champions, Rabu 15 Februari 2017 dini hari WIB.

“Dibandingkan hasil musim lalu, PSG jelas lebih terstruktur musim ini,” kata Emery mengutip dari Four Four Two, Selasa (14/2/2016).