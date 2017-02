Jose Mourinho Memuji Penampilan Anak Asuhnya di Babak Pertama Melawan Watford

MANCHESTER – Manajer Manchester United, Jose Mourinho, memuji penampilan anak asuhnya pada babak pertama saat menjamu Watford di Old Trafford, Sabtu 11 Februari 2017 malam WIB. Bahkan The Spesial One –julukan Mourinho– merasa kalau di babak pertama, Setan Merah memainkan sepakbola yang luar biasa.

Tampil di publik sendiri, Man United memang tampil meyakinkan sejak peluit babak pertama dibunyikan. Dengan mengandalkan pola 4-2-3-1, Zlatan Ibrahimovic diplot sebagai juru gedor dibantu dengan Anthony Martial, Henrikh Mkhitaryan, serta Juan Mata dibelakangnya.

Meski tampil mendominasi, nyatanya tuan rumah baru bisa memecah kebuntuan di menit 32 setelah Mata sukses mengonversi umpan Martial. Selepas turun minum, tepatnya di menit 60, giliran Martial yang mencatatkan namanya di papan skor sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-0.

“Di babak pertama, pertandingan sangat luar biasa. Fans berada di belakang kami sebelum kami mencetak gol karena kami sangat fenomenal,” ujar Mourinho, seperti dikutip dari BBC, Minggu (12/2/2017).

“Saat saya mendapat pekerjaan, mereka mengatakan di Manchester United Anda harus bermain dengan gaya sepakbola berbeda dan saya setuju. Anda tidak bisa memainkan serangan balik, lalu Anda melakukan evaluasi,” terangnya.