JADWAL Liga Inggris minggu ini menyajikan beberapa pertandingan yang menarik untuk disaksikan. Dari 10 pertandingan, laga Liverpool vs Tottenham layak mendapat perhatian lebih.

Bagaimana tidak, saat ini The Reds –julukan Liverpool– berada di posisi lima. Sementara itu Tottenham mentas di tangga kedua. Meski berbeda tiga anak angka, koleksi poin keduanya hanya berselisih empat poin.

Laga tersebut juga dapat Anda saksikan via live streaming di Okezone pada Minggu 12 Februari 2017 mulai pukul 00.15 dini hari WIB. Selain laga Liverpool vs Tottenham, pertandingan Burnley vs Chelsea juga tidak kalah menarik.

Burnley yang jago kandang menjamu Chelsea selaku pemuncak klasemen. Melihat keadaan itu, skor imbang bukan tak mungkin akan terjadi di akhir laga.

Berikut ini jadwal lengkap Liga Inggris minggu ini:

Sabtu 11 Februari 2017:

Arsenal FC 19 : 30 Hull City AFC

Manchester United 22 : 00 Watford FC

Middlesbrough FC 22 : 00 Everton FC

Stoke City FC 22 : 00 Crystal Palace FC

Sunderland AFC 22 : 00 Southampton FC

West Ham United FC 22 : 00 West Bromwich

Minggu 12 Februari 2017

Liverpool FC 00 : 30 Tottenham Hotspur

Burnley FC 20 : 30 Chelsea FC

Swansea City AFC 23 : 00 Leicester City FC

Selasa 14 Februari 2017

AFC Bournemouth 03 : 00 Manchester City FC