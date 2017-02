David De Gea Rayakan Delapan Tahun Pertemanan dengan Ander Herrera

MANCHESTER – Dua pemain Manchester United, David de Gea dan Ander Herrera, ternyata memiliki hubungan baik di luar lapangan. Keduanya memang berasal dari Spanyol.

Hubungan baik De Gea dan Herrera terbukti dari tweet sang penjaga gawang. Melalui akun Twitter pribadinya, @D_DeGea, kiper 26 tahun itu merayakan pertemanannya dengan Herrera yang sudah memasuki tahun kedelapan.

“Hari ini, saya baru sadar bahwa saya bertemu pria ini delapan tahun lalu,” tulis De Gea disertai potret dirinya tengah merangkul Herrera saat berlatih bersama Setan Merah –julukan Man United.

Terlepas dari hal tersebut, Man United saat ini tengah berjuang untuk menembus posisi empat besar di klasemen sementara Liga Inggris 2016-2017. Meski sempat terseok-seok, Setan Merah mampu menunjukkan eksistensinya di Liga Inggris.

Hingga kini, Man United duduk di posisi enam dengan koleksi 45 poin. Pada laga selanjutnya, pasukan Jose Mourinho tersebut bakal menjamu Watford dalam laga pekan ke-25 Liga Inggris 2016-2017.

Today I've just realised I met that guy 8 years ago... 😉 Hoy me he dado cuenta de que hace 8 años que conozco a este tío... ;) pic.twitter.com/v09qVbPNe5