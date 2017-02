TERUNGKAP! Ibrahimovic Bete Seharian jika Manchester United Kalah

MANCHESTER – cPenyerang Setan Merah itu akan meluapkan kekecewaannya dengan menyalahkan rekan setimnya.

“Ya begitulah reakasi Ibra, saat tim kalah maka dia akan menyalahkan siapapun di timnya. Bahkan, dirinya dijuluki Si Pemarah Besar. Namun, jika kami menang, dirinya membicarakan hal itu sepanjang hari,” tutur Lingard dilansir dari Four Four Two, Selasa (7/2/2017).

Bagaimanapun penampilan Ibra semakin hari semakin meningkat. Terbukti pada pekan ke-24 Liga Inggris, Ibra mencetak satu gol (44’) dan membawa timnya menjungkalkan juara bertahan Leicester City dengan skor 3-0.

Usai keberhasilannya yang fantastis di Paris Saint-Germain (PSG), Ibra memutuskan bergabung dengan Setan Merah pada bursa musim panas 2016. Sejauh ini, Ibra telah mengoleksi 15 gol dan masuk dalam jajaran top skor sementara Liga Inggris musim 2016-2017.

Dengan sentuhan Jose Mourinho, perlahan Ibra mampu menunjukkan kualitas terbaiknya, meski di awal musim pemain berusia 35 tahun ini belum tampil memukau. Namun, pertanyaannya apakah Ibra mampu mengukir kesuksesan di Liga Inggris seperti halnya di Ligue 1? Kita nantikan hingga akhir musim ini.