Sebelum Gabung Chelsea, Kante Jadi Rebutan Sejumlah Tim

LONDON – Gelandang bertahan Chelsea, N'Golo Kante, tampil cemerlang semenjak kedatangannya di Stamford Bridge pada musim panas 2016. Sebelumnya, Kante telah ditawari bergabung di sejumlah klub, seperti Arsenal dan Paris Saint German (PSG).

Perannya yang cukup sentral di setiap laga bersama The Blues –julukan Chelsea- membuahkan hasil. Chelsea saat ini menjadi pemuncak klasemen sementara Liga Inggris hingga pekan ke-24 dengan raihan 59 angka.

Kante pun mampu mengadaptasi gaya formasi pelatih The Blues, Antonio Conte. Perannya cukup sentral di setiap laga. Begitu juga saat Kante mengantarkan Leicester City menjadi juara Liga Inggris musim lalu.

Karena itu, tidak heran Arsene Wenger selaku pelatih Arsenal ngebet ingin mendatangkan gelandang berpaspor Prancis. Namun, The Professor –julukan Wenger– gagal mendapatkan jasa pemain berusia 25 tahun itu.

Pada akhirnya The Blues justru yang memboyong Kante dengan mahar 30 juta Euro (Rp428 miliar) dari Leicester City. Gajinya pun lebih tinggi 10 ribu euro dibandingkan Mesut Ozil yang mendapat bayaran 140 ribu euro per pekan. Di lain pihak PSG hanya menyodorkan gaji 100 ribu euro per pekan kepada mantan pemain Stade Malharbe Caen itu.

Kante memilih berlabuh di Stamford Bridge usai berdiskusi dengan sang agen. Hal itu karena tawaran Chelsea yang lebih menjanjikan ketimbang sodoran dari klub lain. Kini, jasa pemain berpaspor Prancis itu menunjukkan hasil yang cukup signifikan bagi The Blues.