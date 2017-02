Walah! Liverpool Disebut Butuh Sosok Romelu Lukaku

LIVERPOOL - Legenda Liverpool, John Aldridge, menyatakan kalau striker tajam haus gol tajam macam Romelu Lukaku adalah apa yang dibutuhkan oleh The Reds saat ini!

Manajer Liverpool, Jurgen Klopp sering menurunkan tim tanpa kehadiran seorang striker murni di musim ini. Ya, The Normal One lebih memilih menurunkan nama-nama macam Philippe Coutinho, Roberto Firmino, dan Adam Lallana sebagai false nine.

Hal itu pun membuat Daniel Sturridge dan Divock Origi lebih sering duduk di bangku cadangan dan masuk sebagai pemain pengganti.

"Kita membutuhkan seorang striker tajam. Lihat di klub rival sekota kami, ada Everton yang memiliki Lukaku. Dia tidak memberikan banyak kontribusi pada Anda di luar kotak penalti, namun dia mampu mencetak 16 gol. Itulah yang Livepool butuhkan," tulis Aldridge di Liverpool Echo.

"Ketika kita punya empat gelandang menyerang yang bisa mencetak gol, itu bagus. Namun Anda butuh seorang pemenang, seorang bomber yang oportunis. Saya kira kita harus mencarinya (di bursa transfer musim panas mendatang). Daniel Sturridge takkan bisa melakukannya, karena manajer tidak memainkannya. Kita butuh orang yang bisa mencetak 20 gol per musim," jelasnya.