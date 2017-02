Bantah Rumor Tak Betah di Old Trafford, Martial: Jangan Dengarkan Media!

MANCHESTER - Attacker Manchester United, Anthony Martial akhirnya menanggapi rumor yang santer beredar belakangan ini. Belakangan pemain Timnas Prancis itu disebut-sebut ingin hengkang dari Old Trafford karena jengah dengan sikap manajer Jose Mourinho. Martial memang tidak menjadi pilihan utama di starting eleven Man United musim ini.

Martial pun diklaim akan hengkang ke Paris Saint-Germain (PSG) di bursa transfer musim panas 2017. Namun penyerang berusia 21 tahun itu kini menegaskan tidak ada yang harus dipercaya dari pemberitaan surat kabar soal masa depannya.

Seperti diketahui, belakangan beredar kabar Martial meyakini kalau Mourinho memang sengaja berusaha menyingkirkannya dari klub dan menjadikan ia kambing hitam menyusul inkonsistensi Setan Merah di sepanjang musim ini.

Namun, melalui akun Twitter-nya, Martial mendinginkan berita tak sedap itu. "Jangan dengarkan berita di media, itu salah! Terima kasih. Ayo Man United!," tweet-nya di akun @AnthonyMartial.

Dont listen the papers it's wrong thanks Come on United 🔴