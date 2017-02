Liverpool Tertinggal dari Hull City di Babak Pertama

HULL - Liverpool tertinggal dari Hull City pada matchday ke-24 Liga Inggris musim ini, Sabtu (4/2/2017) malam WIB. Pada laga yang berlangsung di markas Hull, KCOM Stadium ini, 45 menit interval pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah atas Liverpool.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Liverpool langsung tampil menyerang begitu laga dimulai. Pada menit kedua, peluang didapat The Anfield Gank melalui pergerakan Emre Can usai menerima operan silang dari Jordan Henderson. Sayang, sepakan Can masih melebar dari gawang.

Hull mencoba keluar dari tekanan yang diberikan para pemain Liverpool. Tuan rumah akhirnya mendapatkan peluang emas pertama pada menit ke-10 melalui Alfred N’Diaye. Akan tetapi, bola masih mampu diamankan oleh kiper tim tamu, Simon Mignolet.

Pada menit ke-17, kembali Liverpool mendapat peluang. Kali ini giliran Roberto Firmino yang menghadirkan asa untuk The Reds, bekerja sama dengan James Milner. Namun, pemain Hull, Kamil Grosicki, masih mampu menggagalkannya.

Mane menunjukkan kualitas kecepatannya pada menit ke-26. Lolos dari sliding tackle yang diberikan Maguire, pemain Timnas Senegal tersebut mengirim umpan silang kepada Firmino. Sayang, pemain Hull, Omar Elabdellaoui, mampu menghadang bola terlebih dahulu.

35 menit terlewati, Hull akhirnya bisa kembali mengancam lini belakang Liverpool. Hernandez mengirim umpan dari tandukannya ke arah Clucas. Akan tetapi, pemain yang dituju sudah lebih dulu terjebak offside.

Gol! Hull secara tak terduga mampu mencetak gol lebih dulu ke gawang Liverpool. Gol tuan rumah dicetak oleh N’Diaye pada menit ke-45. Gol bermula dari sepak pojok Hull, yang tidak dapat diantisipasi dengan baik oleh Mignolet dan para pemain Liverpool lainnya. Gol tersebut pun mengakhiri jalannya babak pertama.

Susunan Pemain

HULL CITY XI: Jakupovic, Dawson, Maguire, Robertson, Huddlestone, Evandro, N'Diaye, Clucas , Elabdellaoui, Grosicki, Hernández.

LIVERPOOL XI: Mignolet, Clyne, Lucas, Matip, Milner, Henderson, Can, Lallana, Coutinho, Mane, Firmino.