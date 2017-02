Blend Futsal Profesional 2017 Digelar Akhir Pekan Ini

BLEND Futsal Profesional (BFP) 2017 mulai digelar akhir pekan ini. Kompetisi futsal kasta tertinggi di Indonesia itu akan memainkan dua kategori: putra dan putri.

Di sektor putra diikuti 16 klub dan dibagi ke dalam dua grup. Masing-masing grupnya akan diisi delapan klub. Sementara di sektor putri diikuti delapan klub dan tergabung dalam satu grup.

Kompetisi ini rencananya akan dilangsungkan selama empat bulan (Februari-Mei 2017). Nantinya dua tim teratas dari masing-masing grup di kategori putra akan lolos ke babak final four. Sementara di kategori putri akan memainkan home and away. Tim yang berada di posisi atas pada akhir kompetisi akan menjadi juara,

Seri pertama Blend Futsal Profesional dilangsungkan di GOR Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) pada 4-5 Februari 2017. Okezone sebagai pemegang official broadcaster menyiarkan seluruh pertandingan yang mulai berlangsung pada Sabtu 4 Februari 2017 mulai pukul 08.45 WIB.

Berikut ini pembagian grup Blend Futsal Profesional:

kategori putra

Grup A

Permata Indah Manokwari

APK FC Samarinda

Mataram FC NTB

Antam FC Jakarta

Biangbola FC Bogor

Giga FC Kota Metro

Kamiada FC Pelindo IV

IPC Pelindo II Jakarta

Grup B

Bintang Timur Surabaya

BJL 2000 Shiba Semarang

BBK Kancil Pontianak

FC Kaimana Papua Barat

Electric FC Jakarta*

Vamos Mataram

Black Steel Manokwari

SFC Planet Sleman

*Belum tentu mengikuti kompetisi

Kategori Putri:

Cosmir UNJ Jakarta

Lampung Angels S-One

Muara Enim Unyted

AIAS Soreang

UPI Bandung

Jaya Kencana Angels

Netic Ladies FC Cibinong

Kebumen Angels United