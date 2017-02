Lampard Pensiun, Jamie Carragher: Ia Pemain yang Luar Biasa

MANTAN gelandang Chelsea, Frank Lampard, baru saja mengumumkan pensiun sebagai pemain. Sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia, wajar jika pria berpaspor Inggris itu mendapat banyak sanjungan saat memutuskan gantung sepatu.

Salah satunya datang dari mantan pemain Liverpool, Jamie Carragher. Melalui akun Twitter pribadinya, pria yang kini aktif sebagai pundit tersebut menyebut Lampard sebagai gelandang yang luar biasa dan menaruh respek besar kepadanya.

After all those Chelsea battles & Frank Lampard now retiring, I can finally admit the respect I had for him & that he was a great player!