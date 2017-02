Man United Ditahan Imbang Hull City, Mourinho Ngambek

MANCHESTER – Tampil di hadapan publiknya sendiri, Manchester United gagal mengantongi hasil manis pada laga pekan 23 Liga Inggris 2016-2017 kontra Hull City, Kamis (2/2/2017) dini hari. Zlatan Ibrahimovic dan kolega harus puas menutup pertandingan dengan hasil 0-0.

Setan Merah –julukan Man United– tampil bukan tanpa perlawanan. Paul Pogba sempat berusaha merobek gawang Hull pada babak pertama, sayang usaha tersebut tak berbuah hasil.

Lini belakang Hull pun menjadi sorotan. Lini belakang skuad tamu tidak pernah lepas dari penjagaan para pemain Hull. Alhasil, Ibrahimovic dan kolega sulit untuk menerobos masuk sektor pertahanan Hull.

Seusai pertandingan hal menarik terjadi. Pelatih Man United, Jose Mourinho enggan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Dalam video singkat yang diunggah BBC pada akun Twitter resminya, @BBCSport, The Special One –julukan Mourinho– menolak untuk menjawab saat sang reporter mengajukan pertanyaan mengenai wasit.

“Jika Anda tidak tahu mengenai sepakbola, Tidak seharusnya Anda memiliki microphone di tangan,” jawab Mourinho singkat kepada reporter BBC, seusai laga kontra Hull.

