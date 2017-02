Gabung Zenit, Branislav Ivanovic Akhiri 9 Tahun Pengabdian di Chelsea

SAINT PETERSBURG - Branislav Ivanovic resmi meninggalkan Chelsea setelah sembilan tahun terakhir mengabdi untuk The Blues. Bek berusia 32 tahun itu memutuskan untuk membela raksasa Rusia, Zenit Saint Petersburg atau yang lebih dikenal dengan FC Zenit.

Ivanovic memang belakangan gencar dikabarkan akan meninggalkan Chelsea. Pemain yang fasih bermain sebagai bek tengah dan fullback tersebut gagal meyakinkan pelatih Antonio Conte untuk mengisi starting eleven.

Ivanovic sendiri akan mendapatkan kontrak dengan durasi 2,5 tahun dari Zenit. Ya, pemain internasional Serbia itu akan bertahan di Saint Petersburg hingga Juni 2019 mendatang.

"Kami sangat senang untuk menyambut Branislav Ivanovic di St. Petersburg dan kami yakin dia akan sukses besar di Zenit!" tulis klub di laman resmi mereka.

