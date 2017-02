Bintang Napoli Resmi Jadi Milik Southampton

SOUTHAMPTON - Tim Liga Primer Inggris, Southampton menambah kekuatannya di lini depan dengan merekrut attacker Napoli, Manolo Gabbiadini.

Seperti dimuat laman resmi Soton, tidak disebutkan besaran transfer Gabbiadini, namun mereka menjelaskan bahwa penyerang 25 tahun itu diikat kontrak sampai Juni 2021.

Berbicara mengenai kepindahannya, Gabbiadini mengatakan: “Saya sangat-sangat senang! Sejak saya masih kecil, salah satu mimpi saya adalah bermain di salah satu liga terbesar di dunia, yang mana sekarang terjadi. Jadi saya tak sabar untuk segera bermain."

“Fasilitas yang saya lihat di sini sungguh luar biasa. Semuanya level papan atas, bahkan diatas level Serie A. Ini adalah fasilitas yang membuat Anda ingin datang ke sini dan menunjukkan impact yang bisa Anda berikan secepatnya,” cetusnya.

#SaintsFC is delighted to announce the signing of @Mgabbia23 on a four-and-a-half-year contract! #SaintGabbiadini https://t.co/4QuwxZQ0IK