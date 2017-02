Liverpool Resmi Pinjamkan Mamadou Sakho ke Crystal Palace

LONDON - Setelah diasingkan dari tim utama Liverpool musim ini, bek bongsor Mamadou Sakho akhirnya mendapatkan jalan keluar dengan merapat ke Crystal Palace secara pinjaman.

Kepindahan Sakho dikonfirmasi pada deadline day bursa transfer Januari 2017, dengan Palace harus membayarkan uang mencapai dua juta pounds untuk biaya peminjamannya.

Sakho sendiri sudah tidak lagi memperkuat Liverpool sejak akhir musim lalu, tepatnya pada April 2016. Bahkan, ia sempat dipulangkan dari tur pramusim The Reds di Amerika Serikat karena masalah indisipliner yang membuat manajer Jurgen Klopp murka.

Meski begitu, bek Prancis berusia 26 tahun itu kini mendapatkan fresh start dan akan memperkuat Palace sampai akhir musim ini.

BREAKING: #CPFC are pleased to announce the signing of @mamadousakho on loan from @LFC until the end of the season. #WelcomeMamadou 🔴🔵 pic.twitter.com/FSztfuCMQZ