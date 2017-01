Hot Soccer: Alexandre Pato Resmi Gabung Tianjin Quanjian

TIANJIN - Penyerang asal Brasil, Alexandre Pato resmi akan melanjutkan kariernya di Liga Super China. Pato resmi meninggalkan Villarreal dan bergabung dengan klub tajir Negeri Tirai Bambu, Tianjin Quanjian pada bursa transfer Januari ini.

Kepastian merapatnya penyerang berusia 27 tahun itu disampaikan Tianjin Quanjian via laman Weibo resmi mereka.

DONE DEAL: Alexandre Pato has completed his move to Chinese side Tianjin Quanjian from Villarreal.



They're managed by Fabio Cannavaro. 👊 pic.twitter.com/aazMe1utIz