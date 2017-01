Inilah Cara Dukung Pakansari Jadi Stadion Terbaik 2016

BOGOR – Kesuksesan Stadion Pakansari menjadi salah satu nominasi stadion terbaik musim 2016 menjadi kebanggaan tersendiri bagi setiap masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, partisipasi dan dukungan masyarakat sangat penting untuk menciptakan sejarah baru di Indonesia.

Sebelumnya, ada 40 stadion di seluruh dunia yang diverifikasi masuk dalam nominasi. Dari 40 itu, terpilihlah 29 stadion dari 21 negara yang berhasil makin dekat untuk menyabet stadion terbaik tahun ini, salah satu di antaranya adalah Stadion Pakansari.

Sebagaimana dilansir StadiumDB, Selasa (31/01/2017), metode pemungutan suara mulai dibuka pada 30 Januari 2017. Setiap suara yang masuk akan dicatat dan akan ditutup pada 3 Maret 2017. Pemungutan suara ini akan berjalan secara simultan dan melibatkan para arsitek terkenal dari empat negara yang bertugas mengevaluasi stadion yang diusulkan.

Pemenang dibedakan menjadi dua kategori yang akan dinilai dari sudut pandang yang berbeda. Rencananya panitia akan mengumumkan hasil pemungutan suara pada 6 Maret 2017 untuk kategori stadion favorit pilihan juri, dan 7 Maret 2017 untuk kategori stadion favorit pilihan publik.

29 Nominees, quite a list! 7th edition of #StadiumOfTheYear begins on Monday! Details here: https://t.co/TU3fy7pohq pic.twitter.com/R0e91hP4OQ